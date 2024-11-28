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Анчелотти поддержал Мбаппе после поражения «Реала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Анчелотти поддержал Мбаппе после поражения «Реала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который не реализовал пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мбаппе боролся и сражался, как все. У него многое не получилось, он не забил пенальти, и для него это будет сложный момент, но он имеет поддержку от всех. Он должен преодолеть это и скоро справится с этим трудным периодом. После того как игрок промахивается с пенальти в таком матче, естественно, что он разочарован, но мы должны смотреть вперёд», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

На данный момент «Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков.

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