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Хавбек «Реала» — о Мбаппе: он не забивает так много голов, как хотелось бы

Хавбек «Реала» — о Мбаппе: он не забивает так много голов, как хотелось бы
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Полузащитник «Реала» Даниель Себальос высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). На 61-й минуте встречи французский форвард не реализовал пенальти.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Килиан… У него не всё получается, он не забивает так много голов, как хотелось бы, но мы должны подождать. Не так просто попасть в такой клуб, как «Реал» Мадрид, и я верю, что он принесёт много пользы этому клубу и команде в ближайшее время», — приводит слова Себальоса Marca.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах.

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