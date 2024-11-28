Тренер «Ливерпуля» Слот: своими промахами Салах и Мбаппе показали, что они тоже люди

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нереализованных пенальти нападающего Мохамеда Салаха и форварда «Реала» (2:0) Килиана Мбаппе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В обеих ситуациях вы думаете, что пенальти, скорее всего, будет забит. Оба промахнулись, поэтому сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с Мбаппе Келлехер был невероятным. Он сделал для нас нечто выдающееся, как и другой наш вратарь, который тоже был выдающимся», — приводит слова Слота BBC.

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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