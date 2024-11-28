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В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности
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26 и 27 ноября проходили 18 матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в которых команды забили 67 голов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, этот показатель является рекордным по результативности в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 1-м туре Лиги чемпионов сезона-2000/2001, когда за 16 матчей было забито 63 гола.

Отметим, что 26 ноября в первых девяти играх 5-го тура было забито 40 мячей, что является вторым показателем в истории турнира за один игровой день.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который набрал 15 очков. На втором месте располагается «Интер», у которого12 очков. Третью строчку с 12 очками занимает «Барселона».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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