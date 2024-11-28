Беллингем ответил на вопрос о промахе с пенальти Килиана Мбаппе в матче с «Ливерпулем»

Атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об игре форварда Килиана Мбаппе в матче с 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Напомним, на 61-й минуте матча французский форвард не реализовал пенальти.

«Пенальти Мбаппе? Такое случается. Промах с пенальти не является причиной нашего поражения. Мы были недостаточно хороши как коллектив, они играли лучше», — приводит слова Беллингема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: