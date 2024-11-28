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Беллингем ответил на вопрос о промахе с пенальти Килиана Мбаппе в матче с «Ливерпулем»

Беллингем ответил на вопрос о промахе с пенальти Килиана Мбаппе в матче с «Ливерпулем»
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Атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об игре форварда Килиана Мбаппе в матче с 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Напомним, на 61-й минуте матча французский форвард не реализовал пенальти.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Пенальти Мбаппе? Такое случается. Промах с пенальти не является причиной нашего поражения. Мы были недостаточно хороши как коллектив, они играли лучше», — приводит слова Беллингема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

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