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Анчелотти объяснил поражение «Реала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Анчелотти объяснил поражение «Реала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Это была сложная игра, и это было понятно с самого начала. Это самый сложный стадион в Европе, потому что у них отличная динамика. Мы боролись, сражались. Мы оставались в игре до пенальти, а затем немного снизили уровень. В первом тайме мы хорошо защищались, но могли бы лучше использовать контратаки, так как у нас было два или три шанса.

Команда мне понравилась, потому что мы достойно сражались против самого сложного соперника в Европе. Результат справедлив, по интенсивности и динамике они заслужили победу, а мы достойно боролись», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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