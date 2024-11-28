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Карло Анчелотти назвал причину промаха Мбаппе с пенальти в матче с «Ливерпулем»

Карло Анчелотти назвал причину промаха Мбаппе с пенальти в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил неудачную игру французского звёздного форварда его команды Килиана Мбаппе, который не смог забить с пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Такая ошибка — недостаток уверенности. Иногда, когда у вас есть момент, когда дела идут не очень хорошо, идея состоит в том, чтобы играть просто, и вы можете немного усложнить ситуацию. Он забил много пенальти. Иногда вы можете не реализовать один. Ему нужно работать, продолжать бороться, и этот момент пройдёт.

Промахи часто случаются у нападающих, бывают моменты, когда им просто трудно забивать. Есть лекарство — терпение», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на слова итальянского специалиста на пресс-конференции.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 встречах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился девятью голами и двумя ассистами.

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