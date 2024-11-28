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Юран: Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом»

Юран: Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом»
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 16'     0:2 Артур – 72'     1:2 Самородов – 90+1'    

«Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом». У него было два хороших момента. Я сам был нападающим. Я понимаю, что он обязан реализовывать такие моменты», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в 14 матчах во всех турнирах, его суммарное игровое время составило 626 минут. В них форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей — все в Кубке России.

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