Юран: Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

«Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом». У него было два хороших момента. Я сам был нападающим. Я понимаю, что он обязан реализовывать такие моменты», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в 14 матчах во всех турнирах, его суммарное игровое время составило 626 минут. В них форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей — все в Кубке России.

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