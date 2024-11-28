Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов объяснил поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Шалимов объяснил поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»
Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражении «Спартака» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную… Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам противостояния в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышел «Ростов» под руководством Валерия Карпина.

Материалы по теме
Юран: Соболев обязан был забивать в матче с «Ахматом»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android