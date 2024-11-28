Шалимов объяснил поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражении «Спартака» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19' 2:0 Мелёхин – 31' 2:1 Мартинс – 55'
«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную… Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
По итогам противостояния в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышел «Ростов» под руководством Валерия Карпина.
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