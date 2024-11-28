Шалимов объяснил поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражении «Спартака» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную… Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую, внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам противостояния в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышел «Ростов» под руководством Валерия Карпина.

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