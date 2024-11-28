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Голкипер «Ливерпуля» высказался об отражённом пенальти от Мбаппе в матче ЛЧ

Голкипер «Ливерпуля» высказался об отражённом пенальти от Мбаппе в матче ЛЧ
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Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался об отражённом пенальти в исполнении нападающего «Реала» (2:0) Килиана Мбаппе во время матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Я не слишком много смотрю на игрока. Я был уверен в себе, я отразил два пенальти за последнюю неделю или около того, так что я был уверен, и, к счастью, я снова поступил правильно», — приводит слова Келлихера официальный сайт УЕФА.

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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