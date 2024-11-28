«Всё увидите». Анчелотти дал обещание после поражения «Реала» от «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче с «Ливерпулем» (0:2) в рамках 5-го тура общего этапа турнира.

«Мне понравилась команда, потому что мы хорошо боролись. Это не меняет ситуацию, потому что даже если бы мы выиграли… было бы трудно попасть в восьмёрку. Мы квалифицируемся в следующий раунд и будем соревноваться, как каждый год. Вы всё увидите», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

На данный момент «Реал» занимает 24-ю позицию в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своём активе шесть очков после пяти игр.

Материалы по теме Карло Анчелотти назвал причину промаха Мбаппе с пенальти в матче с «Ливерпулем»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: