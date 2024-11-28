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«Всё увидите». Анчелотти дал обещание после поражения «Реала» от «Ливерпуля»

«Всё увидите». Анчелотти дал обещание после поражения «Реала» от «Ливерпуля»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче с «Ливерпулем» (0:2) в рамках 5-го тура общего этапа турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Мне понравилась команда, потому что мы хорошо боролись. Это не меняет ситуацию, потому что даже если бы мы выиграли… было бы трудно попасть в восьмёрку. Мы квалифицируемся в следующий раунд и будем соревноваться, как каждый год. Вы всё увидите», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

На данный момент «Реал» занимает 24-ю позицию в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своём активе шесть очков после пяти игр.

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