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«Может, он уже пожалел». Карпукас — о словах Глушенкова про нежелание ехать в сборную

«Может, он уже пожалел». Карпукас — о словах Глушенкова про нежелание ехать в сборную
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о нежелании ездить на сборы в национальную команду.

«Разные ситуации случаются. Я хорошо знаю Макса [Глушенкова]. Бывает такое, что люди могут ляпнуть, не подумав. Может, он уже и пожалел — не знаю. Могу сказать за себя. У меня таких мыслей нет — с удовольствием еду в сборную и наслаждаюсь атмосферой, тренировками и всем что окружает», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, ранее Глушенков заявлял, что ему больше нравится тренироваться с легионерами «Зенита», нежели ездить на товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 12 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» после 10:00.
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