«Может, он уже пожалел». Карпукас — о словах Глушенкова про нежелание ехать в сборную

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о нежелании ездить на сборы в национальную команду.
«Разные ситуации случаются. Я хорошо знаю Макса [Глушенкова]. Бывает такое, что люди могут ляпнуть, не подумав. Может, он уже и пожалел — не знаю. Могу сказать за себя. У меня таких мыслей нет — с удовольствием еду в сборную и наслаждаюсь атмосферой, тренировками и всем что окружает», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, ранее Глушенков заявлял, что ему больше нравится тренироваться с легионерами «Зенита», нежели ездить на товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама.
В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 12 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.
Как сборная России играет при Карпине: