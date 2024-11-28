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Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче со «Спартаком» в Кубке России
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Матч запомнится тем, что прошли в следующую стадию, сама игра ничем особенным не запомнится. Результата первого тайма говорит, что «Ростов» не собирался играть на удержание счета. Задача была забить, что мы и сделали. С этой точки зрения всё хорошо.

Во втором тайме игра изменилась, на это повлияли и замены «Спартака», вышли их свежие основные игроки, и у нас в голове уже сидела мысль, чтобы не пропустить», — сказал Карпин на пресс-конференции.

После этого матча «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Спартак» вылетел в Путь регионов в Кубке России.

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