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Испанский журналист жёстко раскритиковал игру Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»

Испанский журналист — о Мбаппе: он даже не лучше Азара, у Месси было четыре «ЗМ» в 25 лет
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Испанский журналист Микель Бласкес на странице в своей соцсети раскритиковал игру французского форварда «Реала» Килиана Мбаппе после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Мы не можем забывать, что были люди, которые сравнивали Мбаппе с Лео Месси. В 25 лет аргентинец уже выиграл четыре «Золотых мяча», выступая за «Барселону». Мбаппе даже не лучше Эдена Азара, и это крайне раздражает», — написал Бласкес в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в середине второго тайма матча с «Ливерпулем» Мбаппе не смог реализовать пенальти при счёте 0:1. В итоге «сливочные» до конца матча не смогли отыграться.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 встречах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился девятью голами и двумя ассистами.

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