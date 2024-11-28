Испанский журналист — о Мбаппе: он даже не лучше Азара, у Месси было четыре «ЗМ» в 25 лет

Испанский журналист Микель Бласкес на странице в своей соцсети раскритиковал игру французского форварда «Реала» Килиана Мбаппе после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Мы не можем забывать, что были люди, которые сравнивали Мбаппе с Лео Месси. В 25 лет аргентинец уже выиграл четыре «Золотых мяча», выступая за «Барселону». Мбаппе даже не лучше Эдена Азара, и это крайне раздражает», — написал Бласкес в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в середине второго тайма матча с «Ливерпулем» Мбаппе не смог реализовать пенальти при счёте 0:1. В итоге «сливочные» до конца матча не смогли отыграться.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 встречах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился девятью голами и двумя ассистами.

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