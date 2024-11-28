Карпукас: и Родри, и Винисиус заслужили «Золотой мяч». Жаль, что раньше Бускетсу не дали

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об итогах голосования на «Золотой мяч» — 2024, согласно которым награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.

— Ты говорил, что для тебя ориентир опорника — Бускетс. Почему?

— Человек без феноменальных физических качеств выступал на высоком уровне и всё выиграл. Он влюбил в эту позицию. Показал, как на ней вообще можно и нужно двигаться.

— Родри заслужил «Золотой мяч»?

— Считаю, что и он, и Винисиус. Можно было любому давать. Мне жалко, что Бускетсу не дали «Золотой мяч». Он был лучшим на своей позиции, а приз дали Родри. Обидно, хотя когда анализируешь, то понимаешь, что в эпоху Месси и Роналду было нереально тягаться, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Отметим, что Серхио Бускетс выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 по 2023 год. Испанец трижды выигрывал Лигу чемпионов, по одному разу становился чемпионом Европы и мира в составе сборной Испании, однако ни разу не побеждал в голосовании за «Золотой мяч».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» после 10:00.

Материалы по теме Эксклюзив Полузащитник «Локомотива» Карпукас поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в Кубке России

Самые скандальные футболисты в истории: