Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас: я не видел другую реальность с Лигой чемпионов. Жду, что эти времена вернутся

Карпукас: я не видел другую реальность с Лигой чемпионов. Жду, что эти времена вернутся
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

– Ты ворвался в футбол, когда российский спорт оказался в изоляции.
– Я не видел другую реальность, заиграл уже в этой. Мне тяжело говорить о том, как было раньше, но по рассказам старших – потрясающе. Даже три игры на неделе не воспринимались как что-то тяжёлое. На Лигу чемпионов силы всегда оставались, ещё и болельщиков было много. Жду, что эти времена вернутся.

– Есть ощущение, насколько мы стали ближе к еврокубкам?
– По-любому ближе, чем почти три года назад, когда всё началось, – сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, УЕФА отстранил Россию от международных футбольных турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Полное интервью с Карпукасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Как сборная России играет при Карпине

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android