Карпукас: я не видел другую реальность с Лигой чемпионов. Жду, что эти времена вернутся

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

– Ты ворвался в футбол, когда российский спорт оказался в изоляции.

– Я не видел другую реальность, заиграл уже в этой. Мне тяжело говорить о том, как было раньше, но по рассказам старших – потрясающе. Даже три игры на неделе не воспринимались как что-то тяжёлое. На Лигу чемпионов силы всегда оставались, ещё и болельщиков было много. Жду, что эти времена вернутся.

– Есть ощущение, насколько мы стали ближе к еврокубкам?

– По-любому ближе, чем почти три года назад, когда всё началось, – сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, УЕФА отстранил Россию от международных футбольных турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Полное интервью с Карпукасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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