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36-летний Ди Мария обошёл Месси и вплотную приблизился к Роналду по ассистам в ЛЧ

36-летний Ди Мария обошёл Месси и вплотную приблизился к Роналду по ассистам в ЛЧ
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36-летний аргентинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария сделал две результативные передачи в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (3:2) и вышел на второе место в списке лучших ассистентов в истории турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

Таким образом, у аргентинца уже 41 ассист в главном еврокубковом турнире, благодаря чему он обогнал партнёра по сборной Лионеля Месси, на счету которого 40 результативных пасов. Рекордсмен Лиги чемпионов — известный португальский нападающий Криштиану Роналду с 42 голевыми передачами.

В 16 матчах сезона-2024/2025 во всех турнирах полузащитник забил восемь голов и оформил пять результативных передач.

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