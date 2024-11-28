36-летний Ди Мария обошёл Месси и вплотную приблизился к Роналду по ассистам в ЛЧ

36-летний аргентинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария сделал две результативные передачи в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (3:2) и вышел на второе место в списке лучших ассистентов в истории турнира.

Таким образом, у аргентинца уже 41 ассист в главном еврокубковом турнире, благодаря чему он обогнал партнёра по сборной Лионеля Месси, на счету которого 40 результативных пасов. Рекордсмен Лиги чемпионов — известный португальский нападающий Криштиану Роналду с 42 голевыми передачами.

В 16 матчах сезона-2024/2025 во всех турнирах полузащитник забил восемь голов и оформил пять результативных передач.

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