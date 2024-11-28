Ловчев высказался об эмоциях Станковича, который разбил стекло в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об эмоциях главного тренера клуба Деяна Станковича в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Ростовом» (1:2). По ходу матча Станкович разбил оргстекло с боковой стороны скамейки запасных на «Ростов Арене».

«Это тренер с характером. Помните, когда «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу», а следующая игра была с «Химками». «Красно‑белые» выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда «Спартак» пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных. Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Спартак» вылетел в Путь регионов в Кубке России.

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