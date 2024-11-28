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Ловчев высказался об эмоциях Станковича, который разбил стекло в матче с «Ростовом»

Ловчев высказался об эмоциях Станковича, который разбил стекло в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об эмоциях главного тренера клуба Деяна Станковича в ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Ростовом» (1:2). По ходу матча Станкович разбил оргстекло с боковой стороны скамейки запасных на «Ростов Арене».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Это тренер с характером. Помните, когда «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу», а следующая игра была с «Химками». «Красно‑белые» выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда «Спартак» пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных. Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Спартак» вылетел в Путь регионов в Кубке России.

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