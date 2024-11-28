Егор Голенков: говорить так, как Ненахов — самоубийство карьеры в сборной России

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слова правого защитника «Локомотива» Максима Ненахова о том, что он закрывает для себя двери в сборную России.

— Недавно Ненахов заявил, что закрывает для себя двери в сборную. Вы тоже не вызываетесь в национальную команду — мыслей таких нет?

— Для меня так говорить — это самоубийство карьеры в сборной, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 25-летнего Егора Голенкова 18 матчей за клуб главного тренера сборной России Валерия Карпина «Ростов» во всех турнирах, восемь забитых мячей и два результативных паса. В ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России форвард отметился голом в ворота московского «Спартака» (2:1, первый матч 1:0). Вызовов в национальную команду Голенков не получал.

Видео: Как сборная России играет при Карпине