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Полузащитник «Локомотива» Карпукас: до сих пор смотрю на Сёмина как на божество

Полузащитник «Локомотива» Карпукас: до сих пор смотрю на Сёмина как на божество
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас рассказал, каково это работать с футбольными легендами, которыми восхищался в детстве.

– О чём думаешь, когда на такие кадры натыкаешься?
– Гиля [Гильерме] удивился, когда я ему показал эту фотографию. У меня ещё есть – с Вячеславычем [Лоськовым]. Особенно приятно, когда за этих людей болел, а потом оказываешься с ними в одной команде. Мы молодыми ходили на матчи «Локо», для нас было статусно подавать мячи. Правда, на чемпионском матче я не был – у нас самих была игра в тот день, но мы всё равно были счастливы.

– На Сёмина смотрел как на божество?
– И до сих пор так смотрю. Например, когда в студии «Okko Спорт» встретились случайно. Всё-таки легенда. Было приятно просто перекинуться парой слов. Он пожелал мне удачи, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» после 10:00.

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