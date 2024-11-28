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Гарет Бэйл отреагировал на промах Мбаппе с пенальти в матче с «Ливерпулем»

Гарет Бэйл отреагировал на промах Мбаппе с пенальти в матче с «Ливерпулем»
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Бывший валлийский вингер Гарет Бэйл, ранее выступавший за мадридский «Реал», высказался о неудачной игре французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, матч закончился победой английской команды со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«В наши дни Килиан Мбаппе — лучший игрок в мире. Лишь вопрос времени, когда он улучшит своё положение в команде», — приводит слова Бэйла Sport.es.

Напомним, на 61-й минуте Мбаппе бил с пенальти, но его удар отразил Кивин Келлехер. На данный момент «Реал» занимает 24-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своём активе шесть очков после пяти игр.

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