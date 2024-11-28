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«Ливерпуль» всухую обыграл «Реал» в ЛЧ, победа «Вашингтона» над «Тампой». Главное к утру

«Ливерпуль» выиграл у мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» без травмированного Овечкина, «Ростов» выбил московский «Спартак» в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».