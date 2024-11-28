«Ливерпуль» всухую обыграл «Реал» в ЛЧ, победа «Вашингтона» над «Тампой». Главное к утру
«Ливерпуль» выиграл у мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» без травмированного Овечкина, «Ростов» выбил московский «Спартак» в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» победил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов.
- «Вашингтон» обыграл «Тампу», одержав вторую победу кряду без Овечкина.
- «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче Кубка России и вышел в полуфинал Пути РПЛ.
- Александр Головин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».
- «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мбаппе и Салах не забили пенальти в течение 10 минут матча ЛЧ.
- Гол Кирилла Капризова принёс «Миннесоте» минимальную победу над «Баффало».
- Лионель Месси может продлить контракт с «Интер Майами» до конца ЧМ-2026.
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