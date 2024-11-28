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28 ноября главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, Кубок России, трансферы, НХЛ, НБА

«Ливерпуль» всухую обыграл «Реал» в ЛЧ, победа «Вашингтона» над «Тампой». Главное к утру
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«Ливерпуль» выиграл у мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» без травмированного Овечкина, «Ростов» выбил московский «Спартак» в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» победил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов.
  2. «Вашингтон» обыграл «Тампу», одержав вторую победу кряду без Овечкина.
  3. «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче Кубка России и вышел в полуфинал Пути РПЛ.
  4. Александр Головин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».
  5. «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мбаппе и Салах не забили пенальти в течение 10 минут матча ЛЧ.
  6. Гол Кирилла Капризова принёс «Миннесоте» минимальную победу над «Баффало».
  7. Лионель Месси может продлить контракт с «Интер Майами» до конца ЧМ-2026.
  8. «Штурм» с Худяковым в составе всухую обыграл «Жирону», впервые победив в Лиге чемпионов.
  9. 36-летний Ди Мария обошёл Месси и вплотную приблизился к Роналду по ассистам в ЛЧ.
  10. Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сан-Антонио».
  11. В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности.
  12. Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября.
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