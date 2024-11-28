Дмитрий Селюк отреагировал на скандал с возможным подкупом судей в российском футболе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что коррупционный скандал в «Крыльях Советов» приведёт к проверке остальных российских клубов на предмет взяток судьям.

«Меня не удивляет, что губернатор выставил это на всеобщее обозрение. Возможно, что это сигнал для всех российских футбольных клубов, что их будут проверять. Меня больше удивляет то, что некоторые люди вокруг футбола, комментируя это, так удивляются, как будто впервые слышат, что такое может быть. Это происходит и в России, и в разных странах мира. Мы помним, что была претензия и к «Барселоне», что они перечисляли якобы какие-то деньги в компанию, которой руководил один из футбольных судей. Безусловно, это надо расследовать. Меня удивляет другое. Это надо быть полностью глупым человеком, чтобы прийти к губернатору и попросить у него 36 миллионов рублей. Сюрреализм, понимаете?» — сказал Дмитрий Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).