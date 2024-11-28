«Реал» находится в шаге от зоны вылета из Лиги чемпионов

После пяти сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» расположился на 24-м месте с шестью очками — в шаге от зоны вылета.

Отметим, что клубы, занявшие 25-е место и ниже по итогам восьми туров, не смогут принять участия в плей-офф главного еврокубкового турнира.

В оставшихся трёх играх на групповой стадии турнира команде предстоит сразиться с «Аталантой», «Ред Булл Зальцбург» и «Брестом».

Напомним, первые восемь команд по итогам общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие с девятого по 24-е позиции сыграют в стыковой раунде за выход в 1/8 финала турнира. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который набрал 15 очков. На втором месте располагается «Интер», у которого 13 очков. Третью строчку с 12 очками занимает «Барселона».