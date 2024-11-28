Геннадий Орлов высказался об игровом потенциале «Ростова»

Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игровых перспективах «Ростова». Жёлто-синие после длительной безвыигрышной серии одержали четыре победы подряд во всех турнирах, в том числе обыграв ЦСКА в Москве (2:1) и дважды «Спартак» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0 в гостях, 2:1 на своём поле).

«Полагаю, что «Ростов» ещё обязательно прибавит, потому что у них хорошая команда. А последний матч в Москве с армейцами показал, что у них большой потенциал. Голенков — какой футболист! А ещё есть Роналду, есть Мохеби, сейчас он после травмы, но мы помним, как он играл. Плюс у ростовчан подвижный центр поля. Так что ростовчане будут серьёзным испытанием для каждой команды», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Нападающий Егор Голенков забил три гола в двух последних матчах, оформив дубль 23 ноября в игре 16-го тура с ЦСКА (2:1) и поразив ворота «Спартака» 27 ноября в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

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