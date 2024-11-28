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Расписание матчей Кубка России 28 ноября

Расписание матчей Кубка России 28 ноября
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Сегодня, 28 ноября, пройдёт заключительный ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Расписание матчей Кубка России 28 ноября (время — московское):

19:30. «Локомотив» — «Динамо» Москва (2:1).

В первой встрече на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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