Рыскин высказался о работе Карасёва в матче «Ростов» — «Спартак»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о судействе в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

— «Спартак» остался недоволен судейством. Как вы оцените работу Карасёва?

— Если момент со Жбановым по их мнению тянет на пенальти, то почему без внимания остаётся эпизод с Байрамяном в штрафной площади в начале игры? Также, на мой взгляд, Зорин наиграл на три желтых карточки за первый тайм. Пересмотрите эпизоды, где он откровенно наступает на ногу Вахания и с его странным падением, когда у него в конце первого тайма отобрал мяч Кучаев.

Был и момент с ударом шипами по голове Байрамяна, отмашки, которые достойны желтых карточек.

Наверное, у спартаковцев тоже есть моменты для недовольства, но игра была достаточно тяжелой для судей, было много спорных моментов и моментов на грани, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.