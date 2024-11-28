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Рыскин высказался о работе Карасёва в матче «Ростов» — «Спартак»

Рыскин высказался о работе Карасёва в матче «Ростов» — «Спартак»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о судействе в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

— «Спартак» остался недоволен судейством. Как вы оцените работу Карасёва?
— Если момент со Жбановым по их мнению тянет на пенальти, то почему без внимания остаётся эпизод с Байрамяном в штрафной площади в начале игры? Также, на мой взгляд, Зорин наиграл на три желтых карточки за первый тайм. Пересмотрите эпизоды, где он откровенно наступает на ногу Вахания и с его странным падением, когда у него в конце первого тайма отобрал мяч Кучаев.

Был и момент с ударом шипами по голове Байрамяна, отмашки, которые достойны желтых карточек.

Наверное, у спартаковцев тоже есть моменты для недовольства, но игра была достаточно тяжелой для судей, было много спорных моментов и моментов на грани, — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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