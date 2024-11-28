Игрок «Ростова» Глебов прокомментировал победу в Кубке России над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

— Классно и круто. Прошли дальше в Кубке России. Будем ждать жеребьёвку (улыбается).

— Чем эти два матча Кубка отличались от игры со «Спартаком» в чемпионате?

— Наверное, мы перестали выдумывать. Больше прессинга, больше вперёд, больше забросов, борьбы и подборов, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.