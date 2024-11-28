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Игрок «Ростова» Глебов прокомментировал победу в Кубке России над «Спартаком»

Игрок «Ростова» Глебов прокомментировал победу в Кубке России над «Спартаком»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

— Классно и круто. Прошли дальше в Кубке России. Будем ждать жеребьёвку (улыбается).

— Чем эти два матча Кубка отличались от игры со «Спартаком» в чемпионате?
— Наверное, мы перестали выдумывать. Больше прессинга, больше вперёд, больше забросов, борьбы и подборов, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.

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