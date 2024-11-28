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«Локомотив» — «Динамо» Москва: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть

«Локомотив» — «Динамо» Москва: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть
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Сегодня, 28 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
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