Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, пройдут матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 28 ноября (время — московское):

18:30. «Астана» (Казахстан) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)

20:45. «Ноа» (Армения) – «Викингур» Р (Исландия)

20:45. «Динамо» Мн (Беларусь) – «Копенгаген» (Дания)

20:45. «Санкт-Галлен» (Швейцария) – ТСЦ (Сербия)

20:45. «Целе» (Словения) – «Ягеллония» (Польша)

20:45. «Панатинаикос» (Греция) – ХИК (Финляндия)

20:45. ТНС (Уэльс) – «Юргорден» (Швеция)

20:45. «Серкль Брюгге» (Бельгия) – «Хартс» (Шотландия)

20:45. «Хайденхайм» (Германия) – «Челси» (Англия)

20:45. «Мольде» (Норвегия) – АПОЭЛ (Кипр)

20:45. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – ЛАСК (Австрия)

23:00. «Лугано» (Швейцария) – «Гент» (Бельгия)

23:00. «Млада-Болеслав» (Чехия) – «Бетис» (Испания)

23:00. «Рапид» В (Австрия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

23:00. «Олимпия» Л (Словения) – «Ларн» (Северная Ирландия)

23:00. «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша)

23:00. «Фиорентина» (Италия) – «Пафос» (Кипр)

Турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций возглавляет английский «Челси». Команда набрала девять очков за три матча. По три победы также одержали польские «Легия» и «Ягеллония», австрийский «Рапид», португальская «Витория Гимарайнш» и немецкий «Хайденхайм».