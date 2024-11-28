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Футболист сборной России Карпукас высказался о победе Трампа на выборах президента США

Футболист сборной России Карпукас высказался о победе Трампа на выборах президента США
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о победе Дональда Трампа на выборах президента США

– Следишь за новостями из политики? Выборы в США и всё остальное, что может как-то повлиять.
– Я видел, что Трамп выиграл выборы, но не знаю, как его победа повлияет. Никто не знает. Я не эксперт в этой теме, но мы все в ожидании лучшего. Сейчас могу лишь сказать спасибо РФС, что даже в нашей реальности удаётся найти соперников для товарищеских матчей и стадионы заполняются.

– Как думаешь, сколько бан России может продлиться? Год, три, десять?
– Может и десять, и больше – никто не знает, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» после 10:00.

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