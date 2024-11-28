Келлехер — о пенальти в исполнении Мбаппе: я был уверен в себе перед ударом

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Ирландский вратарь «красных» отразил удар нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с 11-метровой отметки.

«Как правило, я не обращаю внимания на бьющего. Я был уверен в себе — за последнюю неделю я отразил два удара с «точки» или что-то около того. Конечно, я был уверен в себе перед ударом и, к счастью, снова сделал правильное решение», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.