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Келлехер — о пенальти в исполнении Мбаппе: я был уверен в себе перед ударом

Келлехер — о пенальти в исполнении Мбаппе: я был уверен в себе перед ударом
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Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Ирландский вратарь «красных» отразил удар нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с 11-метровой отметки.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Как правило, я не обращаю внимания на бьющего. Я был уверен в себе — за последнюю неделю я отразил два удара с «точки» или что-то около того. Конечно, я был уверен в себе перед ударом и, к счастью, снова сделал правильное решение», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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