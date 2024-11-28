«Тоттенхэм» — «Рома»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 ноября, в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм Хотспур» и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.