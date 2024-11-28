Кафанов прокомментировал игру Сафонова в матче с «Баварией»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российском голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. 26 ноября парижане встречались с «Баварией» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Победу со счётом 1:0 одержали мюнхенцы.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'
Удаления: нет / Дембеле – 57'
«По игре Матвея Сафонова в матче с «Баварией» скажу коротко: считаю, что он сыграл очень сильный матч», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что «Бавария» набрала девять очков в пяти встречах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.
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