Кафанов прокомментировал игру Сафонова в матче с «Баварией»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российском голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. 26 ноября парижане встречались с «Баварией» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Победу со счётом 1:0 одержали мюнхенцы.

«По игре Матвея Сафонова в матче с «Баварией» скажу коротко: считаю, что он сыграл очень сильный матч», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что «Бавария» набрала девять очков в пяти встречах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.