Тренер «Астон Виллы» Эмери: очень рад, потому что мы на равных играли с «Ювентусом»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (0:0).

«Я очень рад, потому что мы на равных играли с «Ювентусом» и заработали очко. Мы с большим уважением относимся к «Ювентусу», но старались играть на победу.

Мы проанализировали «Ювентус», они строят команду, но очень конкурентоспособны, их трудно обыграть. Это был очень, очень напряжённый матч для обеих команд. В нашем активе три победы, одна ничья и одно поражение. У нас всё ещё есть шансы попасть в восьмёрку сильнейших», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNTSports.