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Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал ничейный результат в матче ЛЧ с «Астон Виллой»

Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал ничейный результат в матче ЛЧ с «Астон Виллой»
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой» (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

«Команда продолжает играть солидно и сбалансированно. «Астон Вилла» опасна в быстрых контратаках и ищет своего нападающего с помощью дальних забросов, но мы не позволяли им часто это делать. Очевидно, что и мы сами создали не так много моментов, но это было сделано для того, чтобы не дать «Астон Вилле» пространства, на которое они рассчитывали. Это была ещё одна хорошая игра, ценное очко, и мы продолжаем бороться за выход в плей-офф.

Мы всё время хотим побеждать. Осталось всего три матча, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. Это важный момент. Мы в каждом матче должны выкладываться на полную катушку, как сегодня. Нужно выходить на поле со своими идеями и стараться победить», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime Video Italia.

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