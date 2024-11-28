Тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал ничейный результат в матче ЛЧ с «Астон Виллой»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой» (0:0).

«Команда продолжает играть солидно и сбалансированно. «Астон Вилла» опасна в быстрых контратаках и ищет своего нападающего с помощью дальних забросов, но мы не позволяли им часто это делать. Очевидно, что и мы сами создали не так много моментов, но это было сделано для того, чтобы не дать «Астон Вилле» пространства, на которое они рассчитывали. Это была ещё одна хорошая игра, ценное очко, и мы продолжаем бороться за выход в плей-офф.

Мы всё время хотим побеждать. Осталось всего три матча, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. Это важный момент. Мы в каждом матче должны выкладываться на полную катушку, как сегодня. Нужно выходить на поле со своими идеями и стараться победить», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА со ссылкой на Amazon Prime Video Italia.