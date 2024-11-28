Орлов: Глушенков и Гонду — очень перспективная связка, её надо наигрывать

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о футболисте «Зенита» Максиме Глушенкове. По мнению Орлова, Глушенкову лучшего всего играть в связке с нападающим Лусиано Гонду, чтобы сине-бело-голубые получили лучший результат в атаке.

«Очень важно, чтобы рядом с Глушенковым играл Лусиано. Потому что по футбольному интеллекту они подходят друг другу. Лусиано всё время готов забить гол, да и сколько уже их забил. Он может взять на себя ответственность. Поэтому Лусиано и Глушенков рядом с ним в подыгрыше – это очень перспективная связка. И надо её наигрывать», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Санкт-петербургский «Зенит» после 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.