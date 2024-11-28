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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас: Баринову не возражу в ответ

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас: Баринову не возражу в ответ
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об авторитете Дмитрия Баринова в команде.

«Баринов всегда подсказывает. На начальном этапе разговаривал с ним как со старшим. Сейчас уже могу назвать его другом. Хотя это не мешает ему сказать по игре, что понравилось, а что – нет.

Когда я пришёл из молодёжки, то часто рисковал. Он объяснял, что там результат не так давит. Прежде чем развернуться с мячом, нужно лишний раз посмотреть. Лучше сбросить туда, где видишь вариант. Только если оценил ситуацию, то разворачиваешься. Советам Баринова я доверяю – он в России всё выиграл, плюс опыт в Лиге чемпионов. Ему в ответ я не возражу», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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