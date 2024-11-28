Тренер вратарей «Ростова» высказался об игре Ятимова в последних матчах

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру голкипера Рустама Ятимова в последних матчах.

«Можно сказать, что я доволен игрой Ятимова в последних матчах. Шесть матчей, которые он сыграл после перерыва, пока всё ровно», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл восемь матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 20 очков после 16 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (39).