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«Его уже нельзя назвать футболистом». Французский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе

«Его уже нельзя назвать футболистом». Французский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе
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Известный французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за игру в текущем сезоне.

«Видно, что этот парень совершенно не в себе, в его голове бардак. Даже то, как он бьёт пенальти, — просто ужасно. В данный момент Мбаппе в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. Он не здоров. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может нормально бегать и двигаться. Он действительно на самом дне.

Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок исчезал вот так? Он психически повреждён до такой степени, что не может двигаться на поле. Чем дальше, тем больше создаётся впечатление, что его тело больше не хочет [играть в футбол]. У меня создаётся впечатление, что всё кончено, огонь погас», — приводит слова Риоло RMC Sport.

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