Тренер «Зенита» Семак объяснил замены в матче Кубка России с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о заменах в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась вчера, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых отличились нападающие Лусиано Гонду и Артур. За «Ахмат» единственным голом отметился полузащитник Максим Самородов. В первой встрече в Санкт-Петербурге «Зенит» разгромил соперника со счётом 3:0.

«Максиму Глушенкову хотели дать сыграть 45 минут, ему нужно набирать форму после травмы и после большой паузы. Тому же Барриосу, наоборот, не нужно много играть, потому что он часто это делает, а поле достаточно тяжёлое. Какие-то ребята не вышли. Тому же Матео нужно было выходить поиграть, Лусиано тайм сыграл для того, чтобы Саша Соболев вышел.

В большинстве своём мы планировали все эти замены, но, естественно, ход матча мог внести какие-то коррективы в наш план. Мы рады, что никто не травмировался, мы сыграли хорошую игру, будем готовиться к «Крыльям Советов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам двух встреч (5:1) «Зенит» отправился в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Ахмат» опустился в нижнюю сетку Пути регионов Кубка России.