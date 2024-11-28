Представитель Худякова Кузьмичёв высказался об игре вратаря в матче ЛЧ с «Жироной»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова, оценил игру футболиста в матче Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0).

«Мы все надеялись, что будет всё немного побыстрее, но мы с Даней на связи. Он спокойно трудился и понимал, что шанс у него будет. Теперь вопрос, насколько он сможет им полноценно воспользоваться. Он талантливый игрок, это бесспорно. Иначе бы его не пригласили в клуб. Но для вратаря у него очень молодой возраст. Без шероховатостей пока ещё не обходится, даже во вчерашней игре с «Жироной». Это прослеживалось. Я связываю это с волнением. Что сыграли «на ноль», победили — это вдохновляет», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.