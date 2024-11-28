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Мак Аллистер ответил, является ли «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов

Мак Аллистер ответил, является ли «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер ответил на вопрос, считает ли он «красных» фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда Арне Слота обыграла мадридский «Реал» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Не знаю. Думаю, это здорово, что мы выиграли пять матчей из пяти, но пока это ничего не значит, потому что мы на старте пути. Мы довольны тем, что так хорошо играем в Лиге чемпионов, это самое важное. Продолжим в том же духе», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

Турнирная таблица Лиги чемпионов

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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