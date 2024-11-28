Мак Аллистер ответил, является ли «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер ответил на вопрос, считает ли он «красных» фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В матче 5-го тура общего этапа турнира команда Арне Слота обыграла мадридский «Реал» (2:0).

«Не знаю. Думаю, это здорово, что мы выиграли пять матчей из пяти, но пока это ничего не значит, потому что мы на старте пути. Мы довольны тем, что так хорошо играем в Лиге чемпионов, это самое важное. Продолжим в том же духе», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.