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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о единственном предложении из Европы

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о единственном предложении из Европы
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас рассказал о единственном предложении из Европы, которое ему поступало.

– Не знаю, приходило что-то в клуб или нет, но мне агент говорил только про Турцию. Это было где-то год назад.

– Вот почему ты говорил, что в Европу готов уехать только в топ-5 лиг и Турцию?
– А куда ещё?

– Португальская лига кажется более сильной. Из этой страны клубы чаще играют в плей-офф ЛЧ.
– Наверное, топ-5 лиг – это мечта, как и у всех. Просто из современных реалий назвал Турцию, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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