Кавазашвили: буду рад, если Худяков будет показывать добротную игру в составе «Штурма»

Двукратный чемпион СССР, бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о голкипере «Штурма» Данииле Худякове.

«Когда Худяков играл в «Локомотиве», всегда говорил, что этот молодой парень очень талантливый. У него есть шансы, чтобы стать хорошим вратарём, но вдруг его перестали ставить. Но через какое-то время он оказался в «Штурме». Для меня всегда будет приятно, когда наши хорошие футболисты играют в хорошей европейской команде. Даниил радует! Он рассудительный, а для вратаря это значит многое. Несмотря на его возраст, он быстрый и с хорошей реакцией. Плюс играет на выходах верховые мячи, а это сейчас очень важно. Буду рад, если Худяков в скором времени будет показывать добротную игру в основном составе», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.