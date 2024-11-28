Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, пройдут матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 28 ноября (время — московское):
20:45. РФШ — ПАОК;
20:45. «Андерлехт» — «Порту»;
20:45. «Бешикташ» — «Маккаби»;
20:45. «Атлетик» — «Эльфсборг»;
20:45. «Карабах» — «Лион»;
20:45. АЗ — «Галатасарай»;
20:45. «Лацио» — «Лудогорец»;
20:45. «Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень;
23:00. «Ницца» — «Рейнджерс»;
23:00. «Стуяуа» — «Олимпиакос»;
23:00. «Твенте» — «Юнион»;
23:00. «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт»;
23:00. «Ференцварош» — «Мальмё»;
23:00. «Брага» — «Хоффенхайм»;
23:00. «Реал Сосьедад» — «Аякс»;
23:00. «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт»;
23:00. «Тоттенхэм» — «Рома»;
23:00. «Славия» — «Фенербахче».
Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.