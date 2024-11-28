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Тренер вратарей «Ростова» высказался о драке Ятимова в сборной Таджикистана

Тренер вратарей «Ростова» высказался о драке Ятимова в сборной Таджикистана
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о разговоре с голкипером Рустамом Ятимовым о его драке в сборной Таджикистана. Ранее Ятимов спровоцировал массовую потасовку в товарищеском матче национальных команд Таджикистана и Афганистана (3:1) и был удалён.

«Обсудили с ним драку в сборной. Неожиданно, у меня такое впервые. Поговорили и объяснили, что он не только ворота сборной Таджикистана защищает, но и он вратарь «Ростова», чтобы он об этом не забывал и контролировал своё состояние все 90 минут. Он сказал, что это не повторится», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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