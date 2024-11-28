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Нападающий «Зенита» Лусиано высказался о мотивации на ответный матч КР с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Лусиано высказался о мотивации на ответный матч КР с «Ахматом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос о мотивации на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». В первой встрече «Зенит» дома одержал победу с крупным счётом 3:0. Лусиано Гонду отметился голом во втором матче. «Зенит» на выезде выиграл со счётом 2:1 и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 14'     0:2 Артур – 72'     1:2 Самородов – 90+1'    

«Мотивация была приличная? Само собой! Мы знаем, что тренерский штаб и клуб всегда требуют от нас только побед, это главная задача в каждом матче. Поэтому хотели уверенно закрыть четвертьфинальный вопрос и порадовать болельщиков, которые приехали сюда, чтобы поддержать нас. Они заряжают нас энергией, а мы стараемся наилучшим образом отблагодарить их на поле», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

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