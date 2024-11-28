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Мор заявил, что молодые игроки «Локомотива» сталкиваются со «звёздной болезнью»

Мор заявил, что молодые игроки «Локомотива» сталкиваются со «звёздной болезнью»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что молодые игроки «Локомотива» периодически сталкиваются со «звёздной болезнью».

«У «Локомотива» много молодых игроков, а им свойственно периодически ловить некую звёздную болезнь. «Локомотив» кого‑то обыграет, подберётся к высокому месту, а потом после паузы на матчи сборных игроки расслабляются и выдают плохие матчи. Это было в играх с «Химками» и «Спартаком», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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