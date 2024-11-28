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Артём Карпукас рассказал, как изменился стиль «Локомотива» в этом сезоне

Артём Карпукас рассказал, как изменился стиль «Локомотива» в этом сезоне
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об изменении стиля игры железнодорожников в текущем сезоне. Он обозначил, что нового появилось в футболе «Локомотива».

«Мы стали играть иначе. С парнями, которые ушли, у нас были другие сильные стороны. Сейчас больше быстрых выбеганий, моментально переходим в атаку, все добегаем до своих позиций. Нельзя сказать, что было бы хуже, если бы остались Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов и Дзюба – это всё футболисты высокого уровня. Просто после их ухода изменился стиль», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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